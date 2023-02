Straßenbahnfahrer in Taucha mit Weinflasche geschlagen

Taucha - Ein Unbekannter hat einen 59-jährigen Straßenbahnfahrer in Taucha (Landkreis Nordsachsen) mehrfach ins Gesicht geschlagen und verletzt. Der Fahrer habe den Mann am Freitag in der Straßenbahn vorher darauf hingewiesen, dass dieser nicht die Beine auf die Sitze legen solle, sagte ein Sprecher der Polizei. Daraufhin soll der Fahrgast den 59-Jährigen mit einer Weinflasche auf den Kopf geschlagen haben. Als dieser sich umdrehte, folgten laut Polizei mehrere Schläge des Angreifers mit der Faust ins Gesicht des 59-Jährigen.

Der Straßenbahnfahrer erlitt Verletzungen am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Täter konnte noch nicht festgestellt werden.