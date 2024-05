Schöneiche - Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Schöneiche bei Berlin verletzt worden. Der Unfall habe sich am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr in der Kalkberger Straße ereignet, teile die Polizei mit. Eine Person sei dabei schwer, eine weitere Person leicht verletzt worden. Bei einem der beiden Verletzten handele es sich um den Führer oder die Führerin der Straßenbahn. Rettungskräfte brachten eine der verletzten Personen in das Unfallkrankenhaus im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die Polizei konnte bislang keine weiteren Angaben zu den verletzten Personen oder zum Unfallhergang machen. Die Ermittlungen laufen.