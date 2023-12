Leipzig/Dresden - Wegen Überflutungen sind derzeit in mehreren Orten Sachsens Straßen gesperrt. Autofahrer müssten auch kurzfristig mit Sperrungen rechnen und sollten besonders vorsichtig fahren, warnte die Polizei am Dienstag. Betroffen war in Leipzig die Bundesstraße 2 zwischen Goethesteig und Koburger Straße in beide Richtungen. Das Dresdner Terrassenufer war zwischen Hasenberg und Theaterplatz wegen Überflutungen gesperrt. Auch aus dem Erzgebirgskreis wurden Sperrungen gemeldet, so zwischen Heidersdorf und dem Abzweig nach Olbernhau sowie zwischen Wiesa und dem Abzweig nach Annaberg-Buchholz.