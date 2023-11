Studenten sitzen in einem Hörsaal einer Universität.

Dresden - Sichere Netzwerkinfrastrukturen und die digital gestützte Lehre ausbauen: Gemeinsam mit der Landesrektorenkonferenz hat das Wissenschaftsministerium eine Strategie zur Transformation der Hochschulen entwickelt. Es gelte, die Chancen des digitalen Wandels gewinnbringend zu nutzen, ohne die Risiken zu vernachlässigen, betonte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow am Dienstag. „Es geht zum Beispiel um noch mehr Kooperationen der Hochschulen untereinander. Zudem haben Cyberangriffe auf die Hochschulen deutlich gemacht: Informationssicherheit muss an den Hochschulen zur Chefsache gemacht werden“, so der CDU-Politiker.

Die Ziele wurden in einem mehrere Punkte umfassenden Strategiepapier zusammengefasst. Neben den Sicherheitspunkten sind dies neue, auf die Bedarfe der digitalen Arbeitsmärkte angepasste Curricula sowie der Ausbau des Forschungsdatenmanagements, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern.