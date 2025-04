Straufhain - Ein 31-Jähriger hat versucht, bewaffnet in ein Haus in Straufhain (Landkreis Hildburghausen) einzudringen. Trotz bestehenden Kontaktverbots betrat der Mann am Donnerstagnachmittag mit einer Hieb- und einer Stichwaffe das Grundstück und versuchte die Haustür einzutreten, so die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt seien Menschen in dem Mehrfamilienhaus gewesen. Zu dem Verhältnis des 31-Jährigen und der Person, zu der das Kontaktverbot besteht, konnte die Polizei keine zunächst Angaben machen.

Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann in ein Mehrfamilienhaus. Dort verbarrikadierte er sich bewaffnet im Treppenaufgang.

Die Polizei evakuierte Anwohner mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr über eine Drehleiter aus den Wohnungen. Da der 31-Jährige sein Vorhaben nicht aufgab, kamen die Verhandlungsgruppe sowie Spezialeinheiten der Thüringer Polizei zum Einsatz. Diese überwältigten den Mann, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Polizeihund wurde bei dem Einsatz verletzt.