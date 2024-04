Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Birkenwerder - Im Norden Berlins ist der Bahnverkehr am Donnerstag erheblich gestört. Die Strecke von Oranienburg nach Berlin bleibt voraussichtlich bis Donnerstagabend gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen mitteilte. Grund dafür sind Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten, nachdem am Mittwochabend eine Diesellok entgleist war.

Sowohl der Regionalexpress 5 als auch die Regionalbahnen 12 und 20 fahren nicht nach Berlin beziehungsweise enden in Oranienburg. Ein Ausweichen auf die S-Bahn ist derzeit nicht möglich, da wegen Bauarbeiten zwischen Frohnau und Oranienburg über Birkenwerder noch bis Anfang Mai nur ein Bus-Ersatzverkehr fährt.

Alle IC-Züge werden am Donnerstag zwischen Berlin und Rostock ohne Zwischenhalt über Schwerin umgeleitet. Dabei entfallen die Haltestellen Berlin-Gesundbrunnen, Oranienburg, Neustrelitz Hbf und Waren (Müritz). Durch die Umleitung komme es zu Verspätungen von rund 20 Minuten, hieß es.

Laut der Sprecherin waren am Mittwochabend Räder der Rangierlok beim Überfahren einer Weiche im Bereich des Bahnhofs Birkenwerder bei Berlin aus der Spur gesprungen. Dabei wurde niemand verletzt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.