Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Osnabrück/Oldenburg - Die Bahnverbindung zwischen Oldenburg und Osnabrück ist wegen des Hochwassers eingeschränkt. Probleme gebe es auch wegen umgefallener Bäume, sagte ein Sprecher der Bahn am Mittwoch. Noch am Mittwoch will die Bahn eine Erkundungsfahrt auf dem Abschnitt zwischen Sandkrug und Huntlosen machen, um sich einen Überblick über die Schäden zu machen. „Es gibt aktuell leider noch keine Prognose.“

Züge aus Wilhelmshaven fahren nach Angaben der Nordwestbahn vorerst bis Oldenburg, wenden und fahren zurück. Züge aus Osnabrück fahren bis Huntlosen und kehren dort wieder zurück nach Osnabrück. Das Unternehmen bemüht sich um einen Schienenersatzverkehr und bittet Fahrgäste, sich online zu informieren.