Haren - Ein Polizeiauto ist auf der Autobahn 31 bei Haren im Landkreis Emsland auf schneeglatter Fahrbahn in eine Leitplanke geprallt. Es wurde niemand verletzt und auch kein anderes Auto war an dem Unfall am Freitagmorgen beteiligt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Wagen prallte zunächst in die Mittelleitplanke. Anschließend drehte sich das Auto und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen stehen. Ob sich die Beamten auf einer Einsatzfahrt befanden, war zunächst unklar.