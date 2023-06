Gera - Zwei Polizisten sind bei einem Unfall mit ihrem Streifenwagen in Ostthüringen schwer verletzt worden. Die Beamten waren am Dienstagabend mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz, als ihr Auto von der Straße abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ursache des Unfalls in Gera war zunächst unklar. Die beiden Polizisten kamen in ein Krankenhaus.