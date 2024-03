Leipzig - Die Profis von RB Leipzig bleiben von dem angekündigten Streikt am Flughafen der Messestadt unberührt. Die Mannschaft kehrt am Donnerstag vom Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid zurück. Für Donnerstag und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi das gesamte Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Ausstand aufgerufen. Da der Club per Charterflieger nach Spanien und zurück reist, sollte die Rückkehr wie geplant über die Bühne gehen.

Fußballmannschaften fliegen selten Linie. In der Regel werden Chartergesellschaften mit dem Transport der Mannschaft beauftragt. Bei Spielen in der Champions League kommt es zudem vor, dass neben den Spielern und Betreuern auch Sponsoren und VIP-Gäste mit an Bord sind.