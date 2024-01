Magdeburg - Die Bahn fährt nach dem dreitägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL in Sachsen-Anhalt nach Normalplan. „Es gibt keine streikbedingten Einschränkungen mehr, seit Betriebsbeginn am Morgen fahren die Züge wieder planmäßig“, sagte ein Sprecher des Bahn-Konzerns am Samstag auf Anfrage. Von Mittwochmorgen bis Freitagabend hatte die GDL den Personenverkehr der Bahn bundesweit bestreikt und für Tausende Zugausfälle gesorgt. Nach dem Ende des Arbeitskampfes war die Bahn weiter gemäß Notfahrplan unterwegs, um einen reibungslosen Betriebsstart am Samstagmorgen vorzubereiten.

GDL und Bahn verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Die Gewerkschaft will unter anderem eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn lehnt das ab und hat die Erweiterung bestehender Arbeitszeit-Wahlmodelle angeboten. Wer damit seine Arbeitszeit reduziert, muss aber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen.