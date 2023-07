Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Schöningen - Mehrere Jugendliche sind bei einem Streit in Schöningen (Landkreis Helmstedt) verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag seien fünf Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren unter den Verletzten der Auseinandersetzung am Samstagabend. Zunächst sei eine größere Gruppe am Busbahnhof in Streit geraten. Plötzlich hätten mehr als zehn Personen auf die Opfer eingeschlagen und seien mit zwei Autos geflüchtet, teilte die Polizei mit. Ein 20-jähriges Opfer sei aufgrund der schweren Verletzungen in einem Krankenhaus operiert worden.