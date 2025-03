Weil ein 55-Jähriger sich weigerte, nach dem Ende des Programms aus einer Waschanlage herauszufahren, soll er attackiert worden sein. Was ist bekannt?

Streit an Waschanlage eskaliert - Autofahrer geschlagen

In Rinteln musste die Polizei beim Streit an einer Waschanlage eingreifen. (Symbolbild)

Rinteln - An einer Waschanlage in Rinteln im Weserbergland ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Ein 55-Jähriger habe am Samstag seinen Sportwagen waschen lassen, sei aber nach dem Ende des Programms nicht aus der Anlage herausgefahren, teilte die Polizei mit.

Der Mann habe nicht auf Ansprache von anderen Kunden und auch nicht auf die Aufforderung der Tankstellenbetreiberin reagiert, sondern mit der weiteren Pflege seines Autos begonnen. Daraufhin soll ein hinter ihm wartender 60 Jahre alter Autofahrer den 55-Jährigen geschlagen haben, sodass dieser eine Wunde davontrug. Der 55-Jährige soll den Angreifer beleidigt haben.

Insgesamt seien drei Anzeigen aufgenommen worden: wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung, hieß es. „Aber wenigstens waren die Autos wieder sauber“, kommentierte die Polizei und verwies auf das „wunderschöne Frühlingswetter“.