Emden - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Schülern auf dem Schulhof einer Emder Oberschule ist ein Schüler mit einem Messer verletzt worden. Der Schüler wurde am unteren Rücken verletzt, als er am Donnerstag den Streit zwischen seinen Mitschülern schlichten wollte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. Der Junge kam mit der Stichverletzung zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand sei stabil und nicht lebensbedrohlich, teilten die Ermittlungsbehörden weiter mit. Wie alt der Schüler ist, war zunächst unklar.

Die Polizei stellte einen Tatverdächtigen. Die Hintergründe zu der Tat blieben zunächst unklar. Die genauen Umstände ließen sich wegen verschiedener Zeugenaussagen zunächst nicht klären, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Es sollte weitere Ermittlungen geben.