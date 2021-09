Moers - Bei einem Streit um einen Autokauf in Moers sind am Dienstag drei Personen durch Stichwaffen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Sie kamen in Krankenhäuser. Die Hintergründe seien noch unklar, berichtete die Polizei Duisburg. Zwei Männer und eine Frau wurden vorläufig festgenommen. Laut Polizei kennen sich einige der beteiligten Personen untereinander. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.