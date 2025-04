Auf einem Parkplatz in Berlin kommt es zu einer Auseinandersetzung – mit weitreichenden Folgen.

Der Verletzte ist stationär in ein Krankenhaus aufgenommen worden. (Symbolbild)

Berlin - Ein 26-Jähriger ist bei einem Streit in Marzahn-Hellersdorf verletzt worden. Laut Polizeiangaben hat er mehrere Stichverletzungen. Ob es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handele, sei derzeit unklar.

Am Freitagnachmittag soll der Mann auf dem Parkplatz eines Discounters von drei Menschen angesprochen worden sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraus entwickelte sich aus bislang ungeklärten Gründen ein Streit, der damit eskalierte, dass einer der drei auf den 26-Jährigen eingestochen haben soll. Der Verletzte wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr bestehe nicht, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt.