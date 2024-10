Nach einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Erfurt rückt die Polizei aus. Drei Männern werden verletzt. Es gibt Ermittlungen.

Streit in Flüchtlingsunterkunft - drei Verletzte

Drei Männer wurden bei einem Streit in einer Erfurter Flüchtlingsunterkunft verletzt. (Symbolbild)

Erfurt - Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Erfurt sind drei Männer verletzt worden. Alle drei seien zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei. Zu den Hintergründen des Streits wurden keine Angaben gemacht. Diese seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Die Polizei war gegen Mittag über den Notruf alarmiert worden. Dazu, ob Waffen im Spiel waren, wurden ebenfalls keine Angaben gemacht. Es werde wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, hieß es.