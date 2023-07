Hannover - Bei einem Streit in der S-Bahn ist ein 26 Jahre alter Mann verletzt worden. Ihm wurde am Dienstagnachmittag in der Bahn von Hannover Hauptbahnhof Richtung Wunstorf von einem 18-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Danach drohte der mutmaßliche Täter ihm mit einem Messer in der Hand und den Worten „Ich steche dich ab“.

Reisende überwältigten den mutmaßlichen Täter vorerst. Am Bahnhof Seelze konnte er jedoch flüchten. Die S-Bahn wurde angehalten, damit der Verletzte versorgt werden konnte. Er kam in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige konnte im Stadtgebiet Seelze gestellt werden. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.