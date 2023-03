Berlin - Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Montagabend in Berlin-Lichtenberg durch einen Steinwurf eskaliert und mit Schnittverletzungen geendet. Die Männer waren an der Tram-Haltestelle Welsestraße/Falkenberg aneinander geraten. Dabei nahm ein 34-Jähriger einen Stein aus dem Gleisbett und warf ihn seinem 22-jährigen Kontrahenten an den Kopf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dem 22-jährigen Mann eilte dessen 16-jährige Freundin zu Hilfe und gab ihm ein Messer. Bei dem darauffolgenden Gerangel erlitten alle drei Menschen Schnittwunden und mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Grund für den Streit war zunächst noch unklar.