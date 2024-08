In Halle ist ein Streit um eine Bierflasche eskaliert.

Streit um Bierflasche: Frau beißt Mann in den Arm

Halle - Im Streit um eine Bierflasche hat eine Frau in Halle einen Mann in den Arm gebissen. Zunächst habe sie die Flasche von dem Mann entwendet, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei es zu einer Rangelei gekommen. „Die Frau biss den Geschädigten in den Arm und flüchtete mit der Beute.“ Der Mann wurde vor Ort ambulant behandelt.