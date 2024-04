Wegen eines Brotlaibs gerieten zwei Männer in Erfurt in Streit. Statt das Brot zu brechen, kam zur Konfliktlösung auch ein gefährliches Werkzeug zum Einsatz.

Erfurt - Ein Streit um einen Laib Brot ist in Erfurt derart aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen hat. Ein 27 Jahre alter Mann geriet nach Polizeiangaben von Sonntag in einem Lebensmittelladen mit einem unbekannten Mann einander, da beide den Brotlaib kaufen wollten. Der 27-Jährige überließ dem anderen Mann demnach am Samstag schließlich die Backware. Der Unbekannte aber nahm den 27-Jährigen mit drei weiteren Männern in Empfang, als dieser das Geschäft in der Innenstadt verließ, wie es hieß. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der auch eine als gefährliche Waffe gewertete Gürtelschnalle benutzt worden sei. Der 27-Jährige sei leicht verletzt worden. Die Angreifer flohen den Angaben zufolge, ein Zeuge filmte sie. Die Polizei ermittelt nun gegen die Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung.