Auf dem Weihnachtsmarkt in Cottbus ufert ein Streit um gegrilltes Fleisch aus. Es kommt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung.

Nicht nur besinnlich: Auf dem Weihnachtsmarkt in Cottbus endet ein Streit um Grillfleisch mit einer handfesten Auseinandersetzung. (Archivbild)

Cottbus - Ein Streit über gegrilltes Fleisch eines Imbissstandes hat zu einer Schlägerei auf dem Weihnachtsmarkt in Cottbus geführt. Wie die Polizei mitteilte, beschwerte sich ein 42-Jähriger, der mit mehr als 2,5 Promille stark alkoholisiert war, am Mittwoch bei einem Verkäufer über den Grillzustand seines Fleisches. Der Kunde sei beleidigend geworden und habe versucht, in den Verkaufsraum des Imbissstandes einzudringen.

Der Verkäufer schlug daraufhin zu. Der 42-Jährige erlitt dabei Gesichtsverletzungen, die im Krankenhaus versorgt wurden, wie die Polizei mitteilte. Auch zwei Begleiter des Mannes, die ebenfalls unter Alkoholeinfluss standen, trugen Blessuren davon. Einsatzkräfte hätten die eskalierte Lage auf dem Weihnachtsmarkt entschärft, hieß es.