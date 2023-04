Stadthagen - Wegen Streitigkeiten unter mehr als 30 jungen Männern ist die Polizei in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) am Dienstag gleich drei Mal ausgerückt. Zuvor jeweils hatten sich Anwohner über einen Streit von mindestens zwei Gruppen junger Menschen in der Innenstadt beschwert und bei der Polizei angerufen. Worum es in der Auseinandersetzung ging, blieb unklar.

Es sei aber keiner der Jugendlichen bereit gewesen, sich gegenüber der Polizei zu äußern. „Der Kontakt zu den jungen Männern gestaltete sich nicht immer einfach. Ein Polizeibeamter wurde beleidigt“, heißt es im Polizeibericht. Zudem deuteten die Jugendliche mit Bemerkungen an, dass sie den Beamten zahlenmäßig überlegen seien.

Die Beamten stellten über 20 Personalien fest und sprachen Platzverweise für die Innenstadt von Stadthagen aus.