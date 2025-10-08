Plötzlich flogen die Fäuste zwischen zwei Müttern. Dabei hatten sich anfangs nur ihre Kinder in der Wolle.

Jever - Bei einem eskalierten Streit zwischen zwei Müttern vor einer Grundschule ist auch ein Kind verletzt worden. Das Kind sei durch einen Faustschlag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ausgang der Handgreiflichkeiten im friesischen Jever war am Dienstag demnach ein Streit zwischen den Kindern der beiden Frauen.

Den Angaben nach wurde der Streit, der vor dem Schulgebäude begann, zunächst im Gebäude geschlichtet. Kurz darauf setzte sich die Auseinandersetzung aber fort, wobei auch das Kind verletzt wurde. Lehrkräfte hätten sofort eingegriffen, die beiden Frauen getrennt und sie des Schulgebäudes verwiesen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.