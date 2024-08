Berlin - Bei gewaltvollen Auseinandersetzungen, bei denen auch Messer eingesetzt wurden und Schüsse fielen, sind in Berlin mehrere Menschen verletzt worden. Ein junger Mann erlitt in Kreuzberg eine lebensgefährliche Stichverletzung im Bauch als der Streit zweier Gruppen am Dienstagabend eskalierte. Der Mann musste notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Ein 31 Jahre alter Beteiligter hat demnach Stichverletzungen im Rücken davongetragen. Er konnte das Krankenhaus nach der Behandlung aber wieder verlassen.

Warum die Gruppen in einer Grünanlage am Segitzdamm zwischen Oranienplatz und Wassertorplatz auch mit Glasflaschen aufeinander losgingen, ist laut Polizei bislang unklar. Ein 31-Jähriger, der an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, wurde in der Nähe festgenommen. Ob er die Männer mit dem Messer attackierte, muss laut Polizei aber noch geklärt werden.

Streit vor Döner-Imbiss eskaliert

In Pankow war die Polizei am Dienstagabend im Einsatz, weil vor einem Döner-Imbiss der Streit zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 49 Jahren eskalierte. Der Jüngere schnappte sich dabei nach Angaben einer Polizeisprecherin ein Döner-Messer und stach den Älteren in den Oberschenkel. Das Messer fiel ihm dann aus der Hand - und einem unbeteiligten 49-jährigen Mann auf die Füße. Dieser erlitt leichte Schnittverletzungen, wie es hieß. Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Vorfall berichtet.

Schüsse in Richtung eines Mannes auf dem Balkon

In Spandau endete ein Streit zwischen einem Mann auf einem Balkon und einer Gruppe auf dem Gehweg darunter mit Schüssen. Einer der drei Männer auf der Straße feuerte aus einer scharfen Waffe in Richtung des 40-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann auf dem Balkon flüchtet in seine Wohnung und blieb unverletzt.

Bevor alarmierte Polizisten am Dienstagabend am Tatort im Ortsteil Wilhelmstadt eintrafen, flohen die Männer jedoch. Laut „B.Z.“ sicherten Beamte mit Maschinenpistolen den Bereich vor dem Mehrfamilienhaus. Nach Angaben der Polizei konzentrieren sich die Ermittlungen nun auf einen 28 Jahre alten Verdächtigen.