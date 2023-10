Borna - Eine brennende Strohmiete hat der freiwilligen Feuerwehr in Borna bei Leipzig einen stundenlangen Einsatz beschert. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, war das etwa 30 Meter lange und 4 Meter hohe Strohlager am Freitagabend in Brand geraten. Die Ursache war zunächst unklar.

Die ersten Einsatzkräfte hätten einem Flammenmeer gegenübergestanden. Es habe mehr als sechs Stunden gedauert, bis das Feuer restlos gelöscht war. Insgesamt seien 26 Kräfte im Einsatz gewesen.