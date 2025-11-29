Die Junge Union beklagte zuletzt die Rentenpläne der CDU. In Brandenburg wurde nun die JU-Chefin im Amt bestätigt.

Luckau - Laura Strohschneider bleibt Landesvorsitzende der Jungen Union in Brandenburg. Sie wurde mit 73,49 Prozent der Stimmen erneut gewählt, hieß es in einer Mitteilung der Parteiorganisation der CDU.

„Unsere Aufgabe ist es, die wichtigen Themen zu setzen, Klartext zu reden und sicherzustellen, dass Zukunftspolitik nicht im Tagesgeschäft verloren geht“, sagte sie bei einem Treffen der JU in Luckau.