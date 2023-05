Stromausfall im Leipziger Osten in mehreren Stadtteilen

Leipzig - Ein Stromausfall im Osten Leipzigs hat am Samstagnachmittag zu Behinderungen in mehreren Stadtteilen geführt. Mehrere Ampelanlagen seien aufgrund von Spannungsschwankungen ausgefallen, teilte die Polizei am Samstag auf Anfrage mit. Die genaue Ursache dafür war unklar. Bei den Leipziger Stadtwerke war zunächst niemand zu erreichen.