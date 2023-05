Ettersburg - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will am Dienstag (14.00 Uhr) Ergebnisse einer zweitägigen Regierungsklausur auf Schloss Ettersburg bei Weimar vorlegen. Es ging dabei um den Strukturwandel in Thüringen. Ein Thema waren die Auswirkungen der demografischen Entwicklung mit immer weniger Thüringern im erwerbsfähigen Alter auf den Arbeitsmarkt. Die oppositionelle CDU-Fraktion hat dazu einen Forderungskatalog vorgelegt, in dem sie unter anderem eine Absage an die Vier-Tage-Woche verlangt.

Außerdem wollte sich die Landesregierung mit den Veränderungen in der Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität und der Energiewende befassen. Umwelt- und Energieminister Bernhard Stengele hatte bereits im Vorfeld mehr staatliches Geld für Investitionen in die Energiewende verlangt. „Ich gehe davon aus, dass wir jährliche Fördermittel von mehreren Hundert Millionen Euro brauchen“, sagte der Grünen-Politiker dere dpa und plädierte für einen Transformationsfonds.