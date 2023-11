Potsdam - Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) plant für eine schnellere Rückführung von Ausreisepflichtigen „drei Ausreiseeinrichtungen“ in der Mark. Diese sollten die Rückführung von Ausreisepflichtigen erleichtern, erklärte der Minister am Dienstag in der Potsdamer Staatskanzlei. Ein solches Ausreisezentrum sei eine Gemeinschaftsunterkunft, in der „vollziehbar Ausreisepflichtige mit einem Abschiebehindernis“ wie zum Beispiel fehlenden Passersatzpapieren untergebracht würden.

Mit den Zentren wolle das Land auch einen besseren Zugriff auf die betreffenden Menschen haben. Das Land habe die Erfahrung gemacht, dass Leute die zur Rückführung angemeldet wurden, „schon seit Monaten nicht mehr vor Ort sind“ und nur gelegentlich auftauchen würden, wenn sie behördliche Dinge zu erledigen hätten, sagte Stübgen. Bei einer Rückführung treffe man sie dann nicht an. In den geplanten Einrichtungen würden freiwillige Ausreisen gefördert, aber man würde auch „Rückführungen gegen den Willen der Betroffenen“ forcieren. Wann und wo die Ausreisezentren entstehen sollen, sei noch in der Absprache, führte der Minister aus.

Laut Stübgen leben in Brandenburg aktuell etwa 4500 vollziehbar Ausreisepflichtige. Bei diesen Menschen seien sämtliche Rechtsverfahren mit Bezug zu ihrer Migration abgeschlossen, erklärte der Minister.