Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist bei vielen Projekten in Thüringen engagiert. Auch bei Restaurierungsarbeiten im Schloss Bedheim.

Stuck in Schloss Bedheim wird restauriert

Römhild - Mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz werden Stuckaturen an Wänden im Schloss Bedheim bei Römhild restauriert und konserviert. An den Arbeiten im Speisezimmer des Südthüringer Schlosses beteilige sich die Stiftung mit 35.000 Euro, heißt es in einer Mitteilung.

Zu der repräsentativen Schlossanlage im Kreis Hildburghausen gehören Wirtschaftsgebäude, Ställe, ein Brauhaus und eine Pfarrkirche. Sie entstand laut Stiftung aus einer mittelalterlichen Wasserburg im Zeitraum zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Viele Räume im Obergeschoss erhielten Stuckdecken. Das Schloss gehöre zu mehr als 530 Objekten, die die Stiftung Denkmalschutz in den vergangenen 30 Jahren dank privater Spenden und Mitteln der Lotterie GlücksSpirale allein in Thüringen gefördert hat.