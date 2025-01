Bundesweit leben immer weniger Haushalte in den eigenen vier Wänden. In Brandenburg sieht die Lage anders aus.

Studie: Mehr Wohneigentümer in Brandenburg

In Brandenburg gibt es mehr Wohnungseigentümer. (Archivbild)

Potsdam - Der Anteil der Wohnungseigentümer in Brandenburg ist entgegen dem Bundestrend leicht gestiegen. 2022 wohnten 45,0 Prozent der Haushalte in den eigenen vier Wänden, wie das Pestel Institut unter Berufung auf im vergangenen Jahr veröffentlichten Mikrozensus-Zahlen meldete. 2011 lag die Eigentümerquote demnach noch bei 44,2 Prozent. Auch absolut stieg die Zahl der Eigentümerhaushalte.

Brandenburg liegt damit im Aufwärtstrend der ostdeutschen Bundesländer, wo die Eigentümerquoten im Untersuchungszeitraum jeweils leicht zugenommen haben, wie die Erhebung im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel zeigt. Im bundesweiten Durchschnitt ging die Quote hingegen zurück, weil sie in den meisten westlichen Bundesländern deutlich gesunken ist. Im Bund lag die Quote 2022 bei 43,6 Prozent, gut ein Prozentpunkt weniger als 2011.