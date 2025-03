Ein WG-Zimmer in Berlin zu finden, ist schwierig - und unter der Bafög-Wohnpauschale fast unmöglich. Die Hauptstadt zählt zu den teuersten Uni-Städten, aber auch in Brandenburg ist es nicht leicht.

Für ein Zimmer in einer WG muss man in Berlin im Schnitt 650 Euro zahlen. (Symbolbild)

Potsdam/Berlin - Wer in Berlin studieren will, muss bei der Wohnungssuche tief in die Tasche greifen. Ein WG-Zimmer kostet in der Hauptstadt im Mittel 650 Euro, nur München (800 Euro) und Frankfurt am Main (665 Euro) sind teurer, wie aus einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Im Vergleich der Bundesländer steht Berlin sogar an der Preisspitze. Gleichzeitig haben sich die Kosten für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Berlin den Daten zufolge im vergangenen Jahr nicht verändert. Vor dem Wintersemester 2013/2014 lag der mittlere Preis noch bei 335 Euro.

WG-Zimmer in Brandenburg günstiger geworden

In Brandenburg gibt es einen rückläufigen Trend: Demnach kostet ein WG-Zimmer im Mittel 466 Euro, vor einem halben Jahr waren es noch 522 Euro gewesen, vor einem Jahr 510 Euro. Damit steht Brandenburg im bundesweiten Preisvergleich aktuell auf Platz sechs, WG-Zimmer sind aber günstiger als im deutschlandweiten Durchschnitt von 493 Euro. Potsdam liegt mit 500 Euro pro Zimmer über dem Brandenburger Schnitt, wie aus der Statistik hervorgeht.

Zimmerpreise liegen über Bafög-Wohnkostenpauschale

Die Bafög-Wohnpauschale liegt in Deutschland bei 380 Euro. Allerdings wird es sowohl in Berlin als auch in Potsdam für Studierende schwierig, in diesem Preisrahmen etwas zu finden. Deutschlandweit sei das nur in 23 Städten gut möglich, etwa in Chemnitz (265 Euro), Magdeburg (330), Dresden (350), Hildesheim (365), Erfurt (370) oder Kaiserslautern (380).

Für die Auswertung wurden 8.800 Angebote auf wg-gesucht.de analysiert. Berücksichtigt wurden alle Hochschulstandorte mit mindestens 5.000 Studierenden. Insgesamt sind es den Angaben zufolge 88 Städte, in denen etwa 90,5 Prozent aller rund 2,7 Millionen Studierenden eingeschrieben sind. In die Auswertung genommen wurden ausschließlich Angebote für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit insgesamt zwei oder drei Bewohnern.