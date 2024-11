Geherin Saskia Feige will Ärztin werden.

Leipzig - Saskia Feige beendet mit 27 Jahren ihre sportliche Laufbahn. Deutschlands beste Geherin will sich künftig wieder mehr ihrem Medizinstudium widmen. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da ich sehr an dem Sport hänge und es eine richtig gute Zeit war, von der ich vieles vermissen werde. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es ein guter Zeitpunkt ist“, sagte Feige in einer Mitteilung des SC DHfK Leipzig.

Bei den Olympischen Spielen in Paris war die gebürtige Potsdamerin mit Christopher Linke in der Mixed-Staffel auf den zehnten Platz gekommen. Bei der Europameisterschaft 2022 in München holte die fünffache deutsche Meisterin Bronze.

Zukunft als Sportmedizinerin?

Ihr Medizinstudium hatte Feige zuletzt ein Jahr pausieren lassen, um sich ganz auf den Sport zu konzentrieren. Nun steht der Beruf wieder im Vordergrund, immerhin liegen noch zwei theoretische und ein praktisches Jahr vor der angehenden Ärztin.

„Ich könnte mir gut vorstellen, später Athletinnen zu betreuen. Mich interessiert zum Beispiel die Gynäkologie in Verbindung mit der Sportmedizin sehr. Dort sehe ich zukünftig noch mehr Bedarf, diesen Bereich zu erforschen“, sagte Feige, die seit 2021 für den SC DHfK startete.