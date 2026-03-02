Sowohl Pendler wie auch Touristen profitieren von einer besseren Anbindung per Bahn. Auf fünf Bahnlinien soll es von Sachsen-Anhalt aus stündlich nach Berlin gehen.

Stündlich nach Berlin - das geht nicht nur von Magdeburg aus. (Archivbild)

Magdeburg - Für Bahnreisende aus Sachsen-Anhalt soll Berlin künftig besser erreichbar sein. Über fünf Bahnlinien werde die Bundeshauptstadt ab Ende dieses Jahres im Stundentakt angesteuert, teilte die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) in Magdeburg mit. Basis sei der neue Verkehrsvertrag „Netz Nord-Süd“. „Mit dem neuen Verkehrsvertrag schaffen wir die Grundlage dafür, Sachsen-Anhalt künftig noch besser, dichter und komfortabler an Berlin anzubinden“, erklärte die Ministerin für Infrastruktur und Verkehr, Lydia Hüskens. Touristen wie Pendler bräuchten leistungsfähige Verbindungen in die Bundeshauptstadt.

Magdeburg - Berlin wieder stündlich und umsteigefrei

Konkret gehe es um die Verbindungen jeweils von Magdeburg, Stendal, Dessau, Lutherstadt Wittenberg und Holzdorf (Elster)/Linda (Elster) nach Berlin. Auf der Strecke Magdeburg - Berlin ist der RE1 der Ostdeutschen Eisenbahn Gesellschaft seit Sonntag wieder stündlich umsteigefrei unterwegs, Einschränkungen nach dem Brand des Stellwerks Gerwisch sind auf technischem Weg behoben. Im Sommer wird es aber wieder Einschränkungen geben.

Stendal - Berlin im engeren Takt

Zwischen Stendal und Berlin gibt es seit Juni 2024 eine zweistündliche, umsteigefreie Verbindung. Sie wird ab Dezember auf einen Stundenrhythmus verdichtet, wie die Nasa mitteilte. Auf der Strecke des RE7 von Dessau-Roßlau nach Berlin soll das Sitzplatzangebot gemäß der gestiegenen Nachfrage saisonal ausgeweitet werden. Mehr Züge sollten voraussichtlich ab Beginn der Osterferien mit zwei Triebwagen verkehren. Die letzten Abstimmungen liefen noch. Die Züge sind zwischen Dessau-Roßlau und Berlin bereits stündlich unterwegs.

Östlicher Landkreis Wittenberg besser an Berlin angebunden

Zwischen Lutherstadt Wittenberg und Berlin soll ab Dezember der RE3 künftig täglich stündlich ohne Umstieg fahren. In 90 Minuten soll es für die Fahrgäste von einem Hauptbahnhof zum anderen gehen, so die Nasa weiter. Auf der Strecke verkehren dann neue, fünfteilige Elektrotriebwagen mit mehr 575 Sitzplätzen.

Zum neuen Verkehrsvertrag gehöre außerdem die Strecke von Holzdorf (Elster)/ Linda (Elster) in die Bundeshauptstadt, die weiter von DB Regio bedient werde. „Bis auf einige Ausnahmen in den Tagesrandlagen sind die 18 Fahrtenpaare als RE4 ab Dezember täglich stündlich ohne Umstieg unterwegs und stellen damit für den östlichen Landkreis Wittenberg die lange gewünschte, regelmäßige Anbindung an Berlin sicher“, hieß es weiter. Aktuell seien die Züge zweistündliche unterwegs.