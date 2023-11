Magdeburg - Das Orkantief „Emir“ (international: Ciarán) hat am Donnerstag für Orkanböen auf dem Brocken gesorgt. Am Vormittag wurden die stärksten Böen registriert, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Demnach erreichten die Winde eine Geschwindigkeit von über 140 Kilometer pro Stunde. Am Nachmittag wurden noch 120 Kilometer pro Stunde gemessen. Nach Angaben des DWD soll der Wind im Laufe der Nacht nachlassen.

Aufgrund der erwarteten Sturm- und Orkanböen fährt die Brockenbahn am Donnerstag nicht bis auf den Gipfel. Witterungsbedingt fahren die Züge nur bis Schierke, wie die Harzer Schmalspurbahnen GmbH mitteilte. Das Unternehmen begründete dies mit der Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter. Hinweise zu Fahrplanänderungen gebe es demnach online auf der Internetseite www.hsb-wr.de.

Nach Angaben des DWD soll es in den kommenden Tagen stürmisch bleiben. Am Freitag sollen die Windgeschwindigkeiten bis zu 90 Kilometer pro Stunde erreichen. In der Nacht zu Samstag seien wieder orkanartige Böen bis zu 105 Kilometer pro Stunde und am Samstag Orkanböen bis zu 120 Kilometer pro Stunde möglich. Auch am Sonntag werde mit schweren Sturmböen gerechnet, hieß es.