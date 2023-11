Magdeburg - Trübes Wetter erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen. Am Donnerstag wird es stark bewölkt, gelegentlich kann es etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Der DWD warnt vor schweren Sturm- und Orkanböen, von bis zu 120 Kilometer pro Stunde auf dem Brocken. Im Harzumfeld sind örtlich Sturmböen von 50 bis 70 Kilometer pro Stunde zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15, im Harz bei 8 bis 12 Grad.

Die Nacht zum Freitag bleibt bewölkt, mit etwas Regen in der Osthälfte des Landes, der in der zweiten Hälfte der Nacht wieder abzieht. Die Temperaturen fallen auf 9 bis 6, im Harz bis auf 3 Grad. Auf dem Brocken kann es zu Sturmböen und im Laufe des Tages auch zu Sturm kommen. Der Freitag bleibt wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 12, im Harz bei 5 bis 9 Grad.

Wolkig und niederschlagsfrei bleibt auch die Nacht zum Samstag. Wieder kann es auf dem Brocken zu schweren Sturmböen kommen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 4, im Harz auf bis zu ein Grad. Der Samstag startet ebenfalls wolkig und niederschlagsfrei. Nachmittags kommt es vom Westen her zu etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 14, im Harz bei 5 bis 11 Grad. Auf dem Brocken können Orkanböen wehen.