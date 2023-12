Sturm und Regen in Sachsen-Anhalt: Orkan auf dem Brocken

Magdeburg - Der Freitag wird stürmisch und regnerisch in Sachsen-Anhalt. Wiederholt fallen Regen- und Schneeschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Abends hält der Regen länger an, im Harz fällt Schnee. Es wehen Sturmböen und auf dem Brocken ist Orkan angekündigt. Die Temperaturen erreichen vier bis sechs, im Harz null bis vier Grad.

Nachts breitet sich von Westen nach Osten Regen aus, oberhalb von 400 Metern fällt Schnee. Besonders auf dem Brocken ist es weiterhin stürmisch bei drei bis ein, im Oberharz bis minus zwei Grad. Der Samstag startet regnerisch, oberhalb von 600 Metern und östlich der Elbe schneit es. Auf dem Brocken prognostiziert der DWD schweren Sturm. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sechs, im Harz null bis vier Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird regnerisch. Es wehen Sturmböen bei fünf bis drei, im Oberharz bis ein Grad. Am Sonntag (Heiligabend) wird das Wetter milder und regnerisch. Teilweise ist es noch stürmisch, auf dem Brocken ist ein Orkan angekündigt. Die Temperaturen klettern auf sieben bis elf Grad.