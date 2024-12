Erfurt - In Thüringen startet die Woche mit kräftigem Wind und Regen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte Sturmböen, besonders in den Kammlagen, wo auch stürmische Böen bis zu 65 Kilometern pro Stunde auftreten können. Im Tagesverlauf bleibt es stark bewölkt, bei milden Temperaturen von 8 bis 11 Grad, im Bergland bei 3 bis 8 Grad.

In der Nacht zum Dienstag lässt der Wind nach, bleibt jedoch in den Kammlagen stürmisch. Am Dienstag soll es überwiegend trocken sein, mit zeitweisen Auflockerungen. Am Mittwoch zieht Regen durch, gefolgt von Auflockerungen. Der Wind ist weiterhin kräftig, mit stürmischen Böen in den höheren Lagen. In der Nacht zu Freitag könne der Regen im Bergland in Schneeregen übergehen, so der Deutsche Wetterdienst.