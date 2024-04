Hannover - Es wird stürmisch und regnerisch in Niedersachsen und Bremen am Montag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Vormittag in der Westhälfte sowie im Bergland Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Nachmittags komme schauerartiger Regen auf, gegen Abend sei vor allem an der See örtlich mit Gewittern zu rechnen mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 90 Kilometer pro Stunde. Die Temperaturhöchstwerte sollen den Angaben zufolge zwischen 11 und 15 Grad liegen.

In der Nacht zum Dienstag sagt der Wetterdienst Regen voraus und vor allem in der Nähe der Küste einzelne Gewitter, es gibt kaum Auflockerungen. Die Tiefstwerte liegen voraussichtlich zwischen 1 Grad im Harz und 6 Grad an der See, dazu mäßiger bis frischer Wind, an der See sowie im Bergland kann es starken Wind mit teils stürmischen Böen geben.