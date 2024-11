Hannover - In Niedersachsen und Bremen wird es windig und in den höheren Lagen kann in den kommenden Tagen sogar etwas Schnee fallen. Ab dem Sonntag werden besonders an der Küste Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Überall kann es immer wieder Schauer geben. In der Nacht zum Montag kann im Oberharz bis zu vier Zentimeter Neuschnee fallen. Dort sinken die Temperaturen dann auf Werte um den Gefrierpunkt. Im restlichen Land werden Tiefstwerte zwischen drei und fünf Grad erreicht.

Zum Start der neuen Woche kann es an der Nordsee und im Bergland immer wieder zu Schauern und sogar Gewittern kommen. Im Harz fällt weiter Schnee. Um übrigen Niedersachsen bleibt es dagegen meist trocken und sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und fünf Grad.

Am Dienstag bleibt es fast den ganzen Tag über wolkig mit Dauerregen und vereinzeltem Schneefall. An der Küste rechnet der DWD wieder mit schweren Sturmböen. Tagsüber werden Höchstwerte zwischen fünf und neun Grad erreicht. Nachts kühlt es sich auf bis zu zwei Grad ab.