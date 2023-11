Erfurt - Die Woche beginnt stürmisch in Thüringen. Am Montag ist es wechselnd bewölkt und überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Abend ziehen von Westen her mehr Wolken und einzelne Schauer auf.

Die Meteorologen warnen im Freistaat vor Windböen und lokalen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 50 bis 70 Stundenkilometern. In exponierten Mittelgebirgslagen soll es Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometer geben. Am späten Nachmittag nimmt der Wind voraussichtlich ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14, im Bergland bei 6 bis 11 Grad.

Die Nacht zum Dienstag verläuft wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 5 bis 8, im oberen Bergland lokal bei 2 Grad. Meist weht es schwach bis mäßig, lediglich in Kammlagen ist es stürmisch.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vor allem am Nachmittag gibt es örtlich Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13, im Bergland zwischen 5 und 10 Grad. Es weht ein mäßiger Wind.