Hannover - Ein Sturmtief ist am Dienstag von der Nordsee über Dänemark hinweggezogen und hat für Schließungen von Parks und Gärten in Niedersachsen gesorgt. „An der Küste gab es Sturmböen, im Binnenland stürmische Böen, in Verbindung mit Schauern allerdings auch einzelne Sturmböen“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Der Berggarten in Hannover wurde am Dienstagmittag wegen der Sturmböen geschlossen. Es bestehe das Risiko von Astbruch und umstürzenden Bäumen, teilte die Stadt Hannover mit. In den Schauhäusern war der Eintritt wegen dieser Einschränkung kostenlos. Für den Georgengarten galt wie für alle Grünanlagen in Hannover „Betreten auf eigene Gefahr“. Der Große Garten blieb bis auf Weiteres geöffnet. Das Wisentgehege in Springe in der Region Hannover blieb am Dienstag wegen des Sturms den ganzen Tag geschlossen.

Am Nachmittag ließ der Wind nach, am Abend gibt es laut Deutschem Wetterdienst im Binnenland nur noch schwachen Wind, an der Küste weht ein frischer Wind. Nach einer vorübergehenden Wetterberuhigung kommt am Mittwoch das nächste Tief mit Regenschauern. An der Küste wird der Wind auch wieder auffrischen mit stürmischen Böen. Es geht unbeständig weiter.