Sturmwarnungen und mildes Wetter am Donnerstag

Der Berliner Fernsehturm verschwindet in tief hängenden Wolken.

Berlin/Potsdam - Stürmisch und milder wird das Wetter am Donnerstag in Berlin und Brandenburg. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnen vor starken Wind- und Sturmböen. Am Morgen kann es im Norden örtlich Windböen bis 60 Stundenkilometer geben.

Es ist bedeckt und bleibt weitgehend trocken. Tagsüber nimmt der Wind weiter zu. Am Nachmittag kommt von Norden her schauerartiger Regen auf. Bei milden Temperaturen liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 12 Grad.

Bis in die Nacht zum Freitag rechnet der DWD mit Wind- oder Sturmböen zwischen 55 und 75 Stundenkilometern. Gebietsweise fällt Regen, der später nach Süden abzieht. Dann lockert es auf. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 3 Grad, teils bleibt es stürmisch.

Gegen Freitagmorgen lässt der Wind allmählich wieder etwas nach. Es ist wechselnd bis stark bewölkt mit zeitweiligen Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern. Teils kann es auch gewittrig werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 bis 7 Grad.