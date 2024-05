Ein Feiertagsausflug zur Burg Plesse in Südniedersachsen endet für einen jungen Mann am Vatertag im freien Fall - anschließend kommt er schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bovenden - Bei einem Ausflug an Christi Himmelfahrt ist ein 24-Jähriger von einer Mauer der Burg Plesse bei Bovenden (Landkreis Göttingen) etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen am Rücken zu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der junge Mann in eine Klinik in Kassel gebracht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann ohne Fremdeinwirkung stürzte. Er soll auf der Mauer auf und ab gegangen sein. Den Angaben zufolge war er mit einer Gruppe unterwegs, in der zuvor auch Alkohol getrunken wurde. Inwiefern der Betroffene auch getrunken hatte, war zunächst unklar.