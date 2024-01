Zwickau - Ein 42-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Zwickau gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Am Montagnachmittag sei der Mann mit einem nicht zugelassenen Motorrad auf der Franz-Mehring-Straße gefahren, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und das Motorrad stieß gegen ein parkendes Auto. Der Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er habe keinen Helm getragen, sagte ein Polizeisprecher. Der Sachschaden am Motorrad sei gering und das Auto unbeschädigt.