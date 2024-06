Rathsfeld - Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Sturz im Kyffhäuserkreis erlitten. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war der Mann am Montag auf der Bundesstraße 85 bei Rathsfeld unterwegs, als er aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Motorrad stürzte. Zur Behandlung der schweren Verletzungen wurde der Biker in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zum Verletzten und dem Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.