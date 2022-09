Sturzbetrunkener Vater mit Tochter im Auto unterwegs

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe.

Verden - Die Polizei hat einen sturzbetrunkenen Vater in Verden im Auto gestoppt. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert von mehr als drei Promille, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann besaß zudem keinen Führerschein und hatte bei der Fahrt am Samstag auch noch seine minderjährige Tochter dabei. Das genaue Alter des Kindes wollte die Polizei aber nicht mitteilen.

Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, weil sie die auffällige Fahrweise des 31-Jährigen bemerkte - der Mann überfuhr mehrfach die Fahrbahnabgrenzungen. Per Telefon teilte die Frau mit, wo sich das Auto gerade befand, bis die Polizei den Wagen stoppte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.