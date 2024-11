Garrel - Rund 250 Einsatzkräfte suchen nach einem 69-Jährigen im Landkreis Cloppenburg. Der Mann wird seit dem 6. November vermisst, sein Auto wurde an der Thülsfelder Talsperre in Garrel gefunden, wie die Polizei mitteilte. Am Samstag waren Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, DRK und DLRG mit insgesamt fünf Drohnen, mehreren Booten sowie zwei Rettungshundestaffeln im Einsatz. Auch Revierförster und Jäger waren zur Unterstützung vor Ort. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche vorerst eingestellt und am Morgen fortgesetzt.

Das Auto des 69-Jährigen steht laut Polizei bereits seit einigen Tagen an der Talsperre, der Vermisste soll gesundheitlich vorbelastet sein. Ein Nachbar hatte den 69-Jährigen zuletzt am Mittwoch gesehen, sein Bruder hatte ihn am Freitag als vermisst gemeldet.