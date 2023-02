Potsdam - Auf der Suche nach talentierten Nachwuchsforscherinnen und -forschern haben sich 15 Projekte aus Ostbrandenburg für den Landeswettbewerb „Jugend forscht 2023“ in Brandenburg qualifiziert. Sie seien aus 54 Projekten aus verschiedenen Fachgebieten wie Biologie, Chemie, Mathematik, Physik und Technik gekürt worden, teilte der Ausrichter des ostbrandenburgischen Regionalwettbewerbs, das Energieunternehmen EWE, am Dienstag mit.

Der Regionalwettbewerb Brandenburg West steht am 2. März an. Die Sieger-Arbeiten müssen dann beim Landeswettbewerb am 29. und 30. April in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) überzeugen. Die besten Arbeiten wiederum qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ im Mai in Bremen.

Die jungen Forscherinnen und Forscher aus Ostbrandenburg befassten sich laut Mitteilung unter anderem mit Astrophysik und Planeten, untersuchten die Fitness verschiedener Pflanzen oder entwickelten ein spezielles Sensorsystem für die Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.